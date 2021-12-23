Rize’de yarın okullar tatil mi? 24 Aralık Cuma Rize’de okul var mı? Rize Valiliği yarın okulları tatil etti mi?

Rize'de okullar tatil oldu mu? Kar yağışının etkili olduğu iller arasında Zonguldak, Giresun, Kastamonu, Rize, Bartın, Artvin, Trabzon ve Sinop gibi iller yer almakta. Kar ve don olayının yaşandığı Rize’de okullar bugün tatil edildi. Okuların tatil olduğu Rize’de yarın okul olup olmayacağı merak ediliyor. Rize'de dün öğlen saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkili olmaya başladı. Yüksek kesimlerde yağan kar nedeniyle köylere ulaşımda güçlükler meydana gelmeye başladı. Rize merkezde 11, Ardeşen'de 4, Fındıklı'da 1 ve Çamlıhemşin'de 24 olmak üzere toplamda 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

Rize’de okullar tatil mi?

Rize Valiliği, il genelinde devam eden kar yağışı dolayısıyla eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yoğun şekilde devam ettiği vurgulanarak, "Kar yağışı neticesinde oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Aralık'ta 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesine yer verildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. Rize Valiliği Rize’de yarın okullar tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

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