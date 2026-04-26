Zahmeti az lezzeti çok! Ev yapımı su böreği, dışı çıtır, içi ise yumuşacık...
Ev yapımı su böreği, dışı çıtır, içi ise yumuşacık bu lezzeti deneyebilirsiniz.
Ev yapımı su böreği, dışı çıtır, içi ise yumuşacık bu lezzeti deneyebilirsiniz.
Su böreği, Türk mutfağının en sevilen ve en lezzetli hamur işlerinden biridir. İnce ince açılmış yufkaların arasına beyaz peynir, lor peyniri veya kıyma gibi malzemelerle hazırlanan bu börek, çıtır çıtır dışı ve yumuşacık içiyle herkesi kendine hayran bırakır. Özellikle kahvaltılarda veya özel günlerde sofraları süsleyen su böreği, el yapımı olmasıyla daha da değer kazanır.
çıtır, içi ise yumuşacık olan bu geleneksel lezzet, sofralarınızı şenlendirecek. Su böreği tarifi arayanlar için, her adımda başarıyı yakalayabileceğiniz bir tarif hazırladık. Mis gibi kokusu ve eşsiz tadıyla su böreği, özel davetlerde ve günlük öğünlerde tercih edilebilecek mükemmel bir seçenektir. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, nefis su böreği tarifi:
MALZEMELER: 5 adet yufka 250 gr beyaz peynir (veya lor peyniri) 1 su bardağı süt 2 adet yumurta 1/2 su bardağı sıvı yağ Tuz Yarım çay bardağı su (yufkaları haşlamak için) Yufkaları Haşlamak İçin: Yarım çay bardağı su 1 tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI: Yufkaları Hazırlayın: Yufkaların her birini ayrı bir tencerede kaynar suya batırarak haşlayın. Yufkalar yumuşayınca sudan çıkarıp, temiz bir bezle üzerine örtün ve fazla suyun süzülmesini sağlayın.
İç Harcı Hazırlayın: Peynirinizi bir kaba rendeleyin veya ezin. Eğer lor peyniri kullanıyorsanız, peynirin içine bir miktar tuz ekleyebilirsiniz. Yumurtaları çırpın ve süt ile sıvı yağını da ekleyerek karıştırın. Böreği Yapmaya Başlayın: Bir fırın tepsisini yağlayın. İlk yufkayı serin ve üzerine sütlü karışımdan bir miktar dökün. Üzerine haşlanmış yufkalardan birini yerleştirin ve peynirli karışımdan serpiştirin.
Kat Kat Yapın: Aynı işlemi 3 kat yufka için tekrarlayın. Son katı da yerleştirip kalan sütlü karışımı böreğin üzerine dökün. Pişirme İşlemi: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişirin. Böreğiniz altın rengi olana kadar fırında tutun.
Servis Yapın: Su böreğiniz fırından çıktıktan sonra biraz soğumasını bekleyin. Dilimleyerek sıcak veya ılık servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23