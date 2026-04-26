Duyurdular: Dünyanın en iyi 12 kayısısı belirlendi! Listede Türkiye’den o şehir var Asya ülkesi Çin yerine Türkiye'yi seçtiğini duyurdu: Baykar ile anlaşmak üzereyiz Sinan Engin 'Kim kaybederse hakeme yüklenecek' dedi: Derbi senaryosunu yazdı Zahmeti az lezzeti çok! Ev yapımı su böreği, dışı çıtır, içi ise yumuşacık... Emine Erdoğan'dan Rami Çocuk ve Sanat Bienali'ne ilişkin paylaşım Uyarıya kulak verin: Çocuğunuzun öfkesi sadece bir 'huy' olmayabilir: İşte görmezden gelinen o tehlikeli sinyaller Bomba harekat: Saint-Maximin Türkiye'ye dönüp ezeli rakibe transfer oluyor 3 miligram ve sonrası ise... Kafein ne zaman riskli olur? Aman dikkat... Tatile çıktığınızda pasaportunuzu... Adaptörünüzü mü unuttunuz? Çözüm odadaki televizyonda gizli! En pratik aletlerden biri... Mikrodalgada asla ısıtmamanız gereken 7 gıda!
Zahmeti az lezzeti çok! Ev yapımı su böreği, dışı çıtır, içi ise yumuşacık...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Zahmeti az lezzeti çok! Ev yapımı su böreği, dışı çıtır, içi ise yumuşacık...

Ev yapımı su böreği, dışı çıtır, içi ise yumuşacık bu lezzeti deneyebilirsiniz.

Su böreği, Türk mutfağının en sevilen ve en lezzetli hamur işlerinden biridir. İnce ince açılmış yufkaların arasına beyaz peynir, lor peyniri veya kıyma gibi malzemelerle hazırlanan bu börek, çıtır çıtır dışı ve yumuşacık içiyle herkesi kendine hayran bırakır. Özellikle kahvaltılarda veya özel günlerde sofraları süsleyen su böreği, el yapımı olmasıyla daha da değer kazanır.

çıtır, içi ise yumuşacık olan bu geleneksel lezzet, sofralarınızı şenlendirecek. Su böreği tarifi arayanlar için, her adımda başarıyı yakalayabileceğiniz bir tarif hazırladık. Mis gibi kokusu ve eşsiz tadıyla su böreği, özel davetlerde ve günlük öğünlerde tercih edilebilecek mükemmel bir seçenektir. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, nefis su böreği tarifi:

MALZEMELER: 5 adet yufka 250 gr beyaz peynir (veya lor peyniri) 1 su bardağı süt 2 adet yumurta 1/2 su bardağı sıvı yağ Tuz Yarım çay bardağı su (yufkaları haşlamak için) Yufkaları Haşlamak İçin: Yarım çay bardağı su 1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Yufkaları Hazırlayın: Yufkaların her birini ayrı bir tencerede kaynar suya batırarak haşlayın. Yufkalar yumuşayınca sudan çıkarıp, temiz bir bezle üzerine örtün ve fazla suyun süzülmesini sağlayın.

İç Harcı Hazırlayın: Peynirinizi bir kaba rendeleyin veya ezin. Eğer lor peyniri kullanıyorsanız, peynirin içine bir miktar tuz ekleyebilirsiniz. Yumurtaları çırpın ve süt ile sıvı yağını da ekleyerek karıştırın. Böreği Yapmaya Başlayın: Bir fırın tepsisini yağlayın. İlk yufkayı serin ve üzerine sütlü karışımdan bir miktar dökün. Üzerine haşlanmış yufkalardan birini yerleştirin ve peynirli karışımdan serpiştirin.

Kat Kat Yapın: Aynı işlemi 3 kat yufka için tekrarlayın. Son katı da yerleştirip kalan sütlü karışımı böreğin üzerine dökün. Pişirme İşlemi: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişirin. Böreğiniz altın rengi olana kadar fırında tutun.

Servis Yapın: Su böreğiniz fırından çıktıktan sonra biraz soğumasını bekleyin. Dilimleyerek sıcak veya ılık servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

AFAD duyurdu! 4,9 büyüklüğünde deprem oldu
Gündem

AFAD duyurdu! 4,9 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Necip Fazıl, Sadık Albayrak ve arkadaşlarına yemek ısmarlayabilmek için...
Gündem

Necip Fazıl, Sadık Albayrak ve arkadaşlarına yemek ısmarlayabilmek için...

Kırmızı Masa’ya konuk olan gazeteci yazar Sadık Albayrak, fikirleriyle imanlı nesillerin yolunu aydınlatan Üstad Necip Fazıl Kısakürek ile i..
Putin yollarına taş koysa da Rus devi Türkiye operasyonuna 'devam' kararı aldı
Gündem

Putin yollarına taş koysa da Rus devi Türkiye operasyonuna 'devam' kararı aldı

Rusya'dan Türkiye'ye planlanan uçuşlarda zorunlu bir değişikliğe gidildi. Rusya'daki bakanlığın kısıtlamalara maruz kalan Rus Azur Air'in ye..
Bakan Memişoğlu yeni şehirleri açıkladı
Gündem

Bakan Memişoğlu yeni şehirleri açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yeni şehir hastanelerinin adresini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul "Ev Sahibi Türkiye" Sosyal Konut Kura Çekim Töreni'nde konuştu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul “Ev Sahibi Türkiye" Sosyal Konut Kura Çekim Töreni'nde konuştu

İstanbul “Ev Sahibi Türkiye" Sosyal Konut Kura Çekim Töreni başladı. TOKİ'nin inşa edeceği 500 bin konutun İstanbul'da inşa edilecek bölümü ..
Bu sefer anaokulu! Bir Mehter marşı düşmanlığı daha!
Gündem

Bu sefer anaokulu! Bir Mehter marşı düşmanlığı daha!

23 Nisan gösterilerinde bir skandal daha... Denizli Zübeyde Hanım Anaokulu’nda bir kadın öğretmen, çocuk mehteran takımı gösterisini mehter ..
