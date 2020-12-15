Rize’de yangın faciası: 9 ev kül oldu

Gölyayla köyündeki bir evde, yanmakta olan sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. İhbar üzerine Rize’nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma, polis ve sağlık personeli bölgeye sevk edildi.



AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Ölen ve yaralananın olmadığı yangında, 9 ev kullanılamaz hale geldi, 1 ev zarar gördü. Ekipler, yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıktığı evin sahibi Mehmet Keçoğlu’nun oğlu Mustafa Keçoğlu, babasının hafta sonu köy evinde kaldığını belirterek, “Sabah evi kapatıp çıkmış. Baca kurum bağladığı için bacadan yangın çıkmış, sonra komşu ve akrabalarımızın evlerine sıçradı. Tek tesellimiz can kaybı olmaması, annem babam da içeride olabilirdi” dedi.