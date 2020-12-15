  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Rize’de yangın faciası: 9 ev kül oldu
Yerel

Rize’de yangın faciası: 9 ev kül oldu

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde çıkan yangında 9 ev kullanılamaz hale geldi, 1 ev zarar gördü.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 15:48:00 -
Rize’de yangın faciası: 9 ev kül oldu

Gölyayla köyündeki bir evde, yanmakta olan sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. İhbar üzerine Rize’nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma, polis ve sağlık personeli bölgeye sevk edildi.

AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Ölen ve yaralananın olmadığı yangında, 9 ev kullanılamaz hale geldi, 1 ev zarar gördü. Ekipler, yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıktığı evin sahibi Mehmet Keçoğlu’nun oğlu Mustafa Keçoğlu, babasının hafta sonu köy evinde kaldığını belirterek, “Sabah evi kapatıp çıkmış. Baca kurum bağladığı için bacadan yangın çıkmış, sonra komşu ve akrabalarımızın evlerine sıçradı. Tek tesellimiz can kaybı olmaması, annem babam da içeride olabilirdi” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Volkswagen'de ilk kez bir Türk yönetime girdi
Teknoloji

Volkswagen'de ilk kez bir Türk yönetime girdi

2019'da BMW'den Volkswagen'e transfer olan Murat Aksel Volkswagen yönetimine girdi. Volkswagen Aksel'le birlikte ilk defa yönetim kuruluna ü..
Türkiye'ye yaptırım kararı sonrası çarpıcı açıklama: Fırsata çevirip karlı çıkabiliriz
Gündem

Türkiye'ye yaptırım kararı sonrası çarpıcı açıklama: Fırsata çevirip karlı çıkabiliriz

Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımlarını değerlendiren Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, "Bu süreci yapısal değişimler ile geçirecek..
'Türkiye 1 numara' diyerek paylaştı! Rusya'dan dikkat çeken sözler
Dünya

'Türkiye 1 numara' diyerek paylaştı! Rusya'dan dikkat çeken sözler

Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Maya Lomidze, Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay