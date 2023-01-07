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Aktüel Rize'de yağışlar nedeniyle trafiğe kapalı yol çöktü
Aktüel

Rize'de yağışlar nedeniyle trafiğe kapalı yol çöktü

Rize'nin Çayeli ilçesindeki aşırı yağışlar nedeniyle trafiğe kapalı yolun bir bölümü çöktü.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 18:58:00 -
Rize'de yağışlar nedeniyle trafiğe kapalı yol çöktü

Rize'nin Çayeli ilçesindeki aşırı yağışlar nedeniyle trafiğe kapalı yolun bir bölümü çöktü.

DSİ ekipleri 2020 ve 2021 yılında bölgede yaşanan taşkınlardan sonra Şairler Deresi'nde dere yatağını genişletilerek taşkın korunma çalışması başlattı.

Çalışma yapılan bölgede yol trafiğe kapatılarak, duvar yapımı için dere yatağı kazıldı.

Bölgede yaşanan yağışlar nedeniyle kazı yapılan bölgede trafiğe kapalı yolun bir bölümü, altı boşaltıldığı için çöktü.

Alınan güvenlik tedbiri nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yetkililer, çöken noktada yeniden güvenlik şeridi oluşturdu.

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