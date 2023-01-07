Rize'de yağışlar nedeniyle trafiğe kapalı yol çöktü
Rize'nin Çayeli ilçesindeki aşırı yağışlar nedeniyle trafiğe kapalı yolun bir bölümü çöktü.
Rize'nin Çayeli ilçesindeki aşırı yağışlar nedeniyle trafiğe kapalı yolun bir bölümü çöktü.
DSİ ekipleri 2020 ve 2021 yılında bölgede yaşanan taşkınlardan sonra Şairler Deresi'nde dere yatağını genişletilerek taşkın korunma çalışması başlattı.
Çalışma yapılan bölgede yol trafiğe kapatılarak, duvar yapımı için dere yatağı kazıldı.
Bölgede yaşanan yağışlar nedeniyle kazı yapılan bölgede trafiğe kapalı yolun bir bölümü, altı boşaltıldığı için çöktü.
Alınan güvenlik tedbiri nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Yetkililer, çöken noktada yeniden güvenlik şeridi oluşturdu.