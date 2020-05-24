  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Rize’de virajı alamayan kamyon evin bahçesine devrildi

Rize’nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen kazada manevra yapmak isteyen çay kamyonu evin bahçesine devrildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 19:38:01 -
Rize’de virajı alamayan kamyon evin bahçesine devrildi

Rize’nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen kazada manevra yapmak isteyen çay kamyonu evin bahçesine devrildi.


Olay, ilçeye bağlı merkez mahallesinde meydana geldi. Özel sektör bir çay firmasına ait 53 AAE 124 plakalı kamyon geriye manevra yapmak istedi. Bu esnada virajı dönemeyen kamyon Mehmet Zeki Demiroğlu’na ait evin bahçesine devrildi. Kaza anında evin bahçesinde kimse olmaması olası bir facianın önüne geçmiş oldu.


Olay yerine çağrılan vinç vasıtası ile düştüğü yerden kaldırılan kamyon bölgeden uzaklaştırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı