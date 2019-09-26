Rize'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon
Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi.26 Eylül 2019 Perşembe 17:51
Uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında jandarmaekiplerince Çamlıhemşin ilçesinde A.K'ya ait eve operasyon düzenlendi.
Ev ve eklentilerinde yapılan aramada 6 kilogram kubar esrar, 100 gramkenevirtohumu ve tabanca ele geçirildi.
Ekipler operasyon yapılan evin yanındaki A.K'ya ait evde hareketlilik yaşanması üzerine "gecikmesinde sakınca bulunan hal" kapsamında arama gerçekleştirdi.
Yapılan aramada söz konusu evde 4 kilogramkubar esrar bulundu.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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