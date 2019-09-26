Rize'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında jandarmaekiplerince Çamlıhemşin ilçesinde A.K'ya ait eve operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada 6 kilogram kubar esrar, 100 gramkenevirtohumu ve tabanca ele geçirildi. Ekipler operasyon yapılan evin yanındaki A.K'ya ait evde hareketlilik yaşanması üzerine "gecikmesinde sakınca bulunan hal" kapsamında arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada söz konusu evde 4 kilogramkubar esrar bulundu. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.