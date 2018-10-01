Rize’de uyuşturucu operasyonu: 5 kişi gözaltında

Rize’de jandarma ve emniyet ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Rize genelinde yürütülen operasyonla uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesiyle L.Y ve M.K isimli şahısların içinde bulunduğu araçta arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde 5 ayrı poşet içerisinde toplam 2 buçuk kilogram tos esrar ele geçirilirken, 79 gram da bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.K isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile bırakılırken, L.Y isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlarda ise gerçekleşen aramalarda 152 gram kubar esrar, 7 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirilerek 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, 3 şüpheli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken ele geçirilen malzemelere ise el konuldu.

EMNİYET UYARDI

İl Emniyet Müdürlüğünden operasyonlara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile mücadelemiz etkin ve kararlılıkla devam edecektir” denildi.