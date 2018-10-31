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Rize'de 'Türkçe'nin yanlış kullanımı' protesto edildi

Rize'de bulunan Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türkçe'nin bilinçsizce kullanımını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 14:34
Rize'de 'Türkçe'nin yanlış kullanımı' protesto edildi

Rize’de Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Rize Merkez Tuzcuoğlu Parkı’nda toplanarak Türkçe’nin yanlış kullanılması ve yozlaştırılmasına tepki gösterdi.

 "Türkçe’ye bilinçsizce de olsa zarar vermekte"

Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Bilgenur Çakır burada yaptığı konuşmada Türkçe’nin bozulmasına "dur" demek için toplandıklarını dile getirerek “Bizler burada Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olarak Türkçe’nin katledilişine ve tutsak edilmeye çalışmasına dur demek için toplandık. Türkçe katlediliyor. Dünya üzerindeki akımlara ayak uydurmaya çalışan an be an gelişmeleri takip eden nesil popüler olmak için en kutsal varlıklarımızdan biri olan dilimizi yani Türkçe’mizi bilinçsizce kullanmakta ve bunu marifet saymaktadır. Özellikle teknolojik gelişimlere bağlı olarak dünyayı yönlendiren güçlü devletler, bu sayede başka devletlerin, milletlerin üzerinde sadece ekonomik olarak baskı kurmuyor, dillerinin de içine girmiş oluyor. Whatsapp, twitter, instagram, facebook gibi popüler olan muazzam kitlelere hitap eden sosyal medya araçları ve buralarda kullanılan kelimeler dile en büyük zararı veren etkenlerdir. Bu popüler kültüre heves eden kişiler Türkçe’ye bilinçsizce de olsa zarar vermekte. Aslında bu kişiler dış güçler tarafından asimile edildiklerinin farkında değiller” ifadelerini kullandı.

Lise öğrencilerinde Yaren Öksüz ise Karamanoğlu Mehmet Bey'in çıkardığı belirtilen Türkçe ile ilgili fermanı okudu.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 14:34
  1. Karaman
  2. Rize

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