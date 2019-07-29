Rize'de trafik kazası: 1 ölü Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü.

Mehmet Yıldız yönetimindeki kamyonet, ilçeye bağlı Zilkale köyü yolunda yaklaşık 110 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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