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Aktüel Rize'de sağanak yağış hayatı felç etti
Aktüel

Rize'de sağanak yağış hayatı felç etti

Rize'de şiddetli yağışın hayatı olumsuz etkilediği, vatandaşların zor anlar yaşadığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 19:05:00 - 2020-09-19 19:07:19
Rize'de sağanak yağış hayatı felç etti

Rize'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Rize'nin Çayeli ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından, Aşıklar ve Sefalı köyleri ile Liman Mahallesi'ndeki bazı yollarda heyelan sebebi ile kopmalar yaşandı.

Heyelan oluşan bölgelerde, Belediye ve Özel İdare ekipleri çalışmalarını devam ettiriyor.

Şiddetli yağış sebebi ile, ilçede bulunan Ağaran Şelalesi de taştı.

Su seviyesinin yükselmesi sonucunda ise Ardeşen ilçesine bağlı Kaçkar köyünden geçen dere de taştı.

Köyün içine kadar ulaşan su nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinden ayrılarak güvenli bölgede bir süre beklediler.

Köydeki birçok tarım alanı, heyelan dolayısıyla sular altında kaldı.

Köyde can kaybı yaşanmazken, yoldaki sel ve heyelanlar nedeniyle köye ulaşımın güçlükle sağlandığı bildirildi.

Rize İl Özel İdaresi ekipleri, köy yolundaki balçığın kaldırılması için harekete geçti.

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