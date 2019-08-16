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Rize’de Red Bull Formulaz zamanı

Karadeniz Bölgesi’nde gelenekselleşen tahta arabaların mücadelesi Red Bull Formulaz yarın heyecan fırtınasına kaldığı yerden devam ediyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 12:31
Rize’de Red Bull Formulaz zamanı

Karadeniz Bölgesi’nde gelenekselleşen tahta arabaların mücadelesi Red Bull Formulaz yarın heyecan fırtınasına kaldığı yerden devam ediyor. Red Bull ve Formulaz Derneği’nin birlikte düzenlediği yarış, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 11.00’da Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde gerçekleştirilecek. Yarışmaya 18 yaş üstü herkes katılabiliyor.


Red Bull ve Formulaz Derneği’nin birlikte düzenlediği Red Formulaz yarın 11. kez genç yaşlı herkesi bir araya getirecek. 1900’lü yılların başlarında, yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için üretilen, daha sonra halkın yoğun kullanımıyla popülerliği artan tahta arabalar, bu yıl da 17 Ağustos’ta Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde en hızlı olabilmek için mücadele edecek.


Marangozlarda günlerce süren hummalı çalışmanın sonunda ortaya çıkan el yapımı tahta araçların en büyük yarışı olarak nitelendirilen Red Bull Formulaz’da Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcılar eğlenceli anlar yaşayacak. Kendine özgü kuralları ve eğlenceli rotası ile dikkat çeken etkinlik, 1.6 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek.


Kıl çorap ve lastik ayakkabı şart


Yarışa katılan araçların tamamen tahtadan ve el yapımı olması gerekiyor. Araçların boyutları maksimum 170 x 70 santimetre ile sınırlı olacak. Yönlendirme için direksiyonu bulunması gereken araçta dört tekerlek şart. Tekerlek yükseklikleri de 25 santimetreyi aşamıyor. Araçlar yerçekimi ile yokuş aşağı hareket ediyor ve içlerinde motor bulunmuyor. Red Bull Formulaz’ın Karadeniz kültürünü yansıtan bir başka özelliği ise tüm yarışmacıların giymesinin zorunlu olduğu kıl çorap ve kara lastik ayakkabılar.


40 yaş üstü katılımcıların ayrı bir kategoride yarıştığı Red Bull Formulaz, 18 yaşını tamamlayan herkesin katılımına açık. Kreatif özelliklerine güvenen ve tahta araba sahibi herkes bu heyecanı yaşamak için başvuru yapabiliyor.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 12:31
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