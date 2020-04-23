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Aktüel

Rize’de Ramazan ayının gelişini silah atarak kutladılar

Rize’nin Ardeşen ilçesinde Ramazan ayının gelişini vatandaşlar silah atarak karşıladı.

2020-04-23 22:15:56 -
Rize’de Ramazan ayının gelişini silah atarak kutladılar

Rize’nin Ardeşen ilçesinde Ramazan ayının gelişini vatandaşlar silah atarak karşıladı.


Ardeşen ilçesinde geleneksel hale gelen Ramazan ayını karşılama etkinlikleri sırasında, çok sayıda havai fişek ve silah atıldı.


Ramazan ayının gelişi, merkez ve köylerde akşam ezanı okunmasının ardından silah atışlarıyla kutlanırken, ilçeye bağlı yeni mahalledeki bir evin camına isabet eden yorgun kurşun camı kırdı.


Ev sakinlerinin o sırada şans eseri balkonda olmaması büyük bir faciayı önlemiş oldu.


Evinin camı kırılan vatandaş ise sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini dile getirdi.

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