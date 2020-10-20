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Aktüel Rize'de motosikletle dereye düşen kişi ölü bulundu
Aktüel

Rize'de motosikletle dereye düşen kişi ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-20 13:08:36 -
Rize'de motosikletle dereye düşen kişi ölü bulundu

RİZE (AA) - Rize'nin Hemşin ilçesinde, motosikletiyle dereye düşen kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi'nde dere içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Mustafa Çimen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çimen'in dün akşam saatlerinde motosikletiyle evine gitmek için bulunduğu yerden ayrıldığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

Çimen'e ait motosiklet de dere içerisinde bulundu.

Güvenlik güçleri, ilk bulgulara göre Çimen'in motosikletle köprüden dereye düştüğü değerlendirmesinde bulundu.

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