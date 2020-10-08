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Aktüel Rize'de kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye para cezası
Aktüel

Rize'de kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-08 17:49:12 -
Rize'de kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye para cezası

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yürütülen denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye idari para cezası kesildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'a karşı yetkililerce yapılan denetimlerde, Çamlıhemşin'de 9 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.

Denetim sırasında şahısların kumar malzemelerini imha etmeye çalıştığı belirtilen açıklamada, "Gerekli önlemlerin alınmasının ardından 9 kişi hakkında kumar oynamak ve sosyal mesafeyi ihlalden idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlemler için süreç başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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