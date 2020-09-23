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Aktüel Rize'de kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye para cezası
Aktüel

Rize'de kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-23 15:27:26 -
Rize'de kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye para cezası

RİZE (AA) - Rize'nin Fındıklı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye toplam 37 bin 350 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca ilçeye bağlı Gürsu köyünde, Ş.Y'nin evinde yapılan aramada, 9 kişinin iskambil kağıtlarıyla kumar oynadıklarının tespit edildiği belirtildi.

Şahısların jandarma personelini görünce kağıtları imha etmeye çalıştığı kaydedilen açıklamada, "Gerekli önlemlerin alınmasının ardından yapılan aramada, bir kişinin üzerinde ruhsatsız silah bulunmuş ve evde bulunan 9 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafeyi ihlalden toplam 37 bin 350 lira idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Ayrıca adli işlemler için süreç başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, il genelinde pandemi sürecine yönelik denetimlerin devam ettiği, bunun yanı sıra kolluk kuvvetleri tarafından huzur ve güven ortamının temin edilmesi adına asayiş uygulama ve denetimlerin de sürdürüldüğü bildirildi.

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