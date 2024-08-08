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Yaşam Rize'de koşturan boz ayı görüntülendi
Yaşam

Rize'de koşturan boz ayı görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-08-08 21:12:00 - 2024-08-08 21:13:13

Rize'de yaylada koştururken görüntülenen boz ayı herkesi şaşırttı.

Rize’de Ambarlı Yaylası’nda koşturan boz ayı dron ile havadan görüntülendi.

Kendisine yiyecek arayan ayılar zaman zaman yaşam alanlarına inince vatandaşlar tarafından görüntüleniyor. Bu kez doğada yine yemek arayan bir boz ayı bu kez kendilerine ait yaşam alanında görüntülendi. Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 500 rakımda bulunan Ambarlı Yaylasında koşturan ayı dron ile havadan görüntülendi. Bir yandan dağa tırmanıp bir yandan da karınlarını doyurmaya çalışan boz ayı kendisini görüntüleyen drona bakarak poz verdi. Koşturan ayı bir zaman sonra ağaçların arasına girince gözden kayboldu.

 

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