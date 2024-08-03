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Yerel Rize'de korkunç kaza: Taş kamyonu köprüden aşağı uçtu
Yerel

Rize'de korkunç kaza: Taş kamyonu köprüden aşağı uçtu

Yeniakit Publisher
2024-08-03 14:47:52 - 2024-08-03 14:47:52

Rize’de yoldan çıkan taş kamyonunun dereye düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Kalkandere ilçesi Kayabaşı köyünde bu sabah saatlerinde meydana geldi. Hakan K. yönetimindeki taş kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyoldan çıkarak bariyerleri aştı ve dereye düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, İtfaiye, Jandarma, 112 Acil Sağlık ve İDAK ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından devrilen araçtan çıkarılan sürücü 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonun yoldan çıkarak bariyerleri kırdığı ve dereye düştüğü anlar ise çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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