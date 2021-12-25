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Aktüel Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu
Aktüel

Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Rize'de karı koca, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 21:15:00 -
Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Rize'de karı koca, evlerinde silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Camiönü Mahallesi'nde oturan Adem (68) ve eşi Nebahat Özdemir'den (57) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Apartmanın 6. katındaki daireye çıkan polis, kapısı çilingirle açılan evin salonunda Özdemir çiftini hareketsiz buldu.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede, çiftin tabancayla vurulduğu ve olayın üzerinden birkaç gün geçtiği belirlendi. Bulgulara göre, Adem Özdemir'in eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Öte yandan, mutfakta ocakta bulunan tencerenin de yandığı ve şans eseri yangın çıkmadığı belirtildi.

Cenazelerin, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne kaldırılacağı bildirildi.

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