Rize’de günlük koronavirüs vaka sayısı ne? Rize’de koronavirüs bitti mi?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında bazı mesajlar paylaştı. Özlü, “Evvelki gün yeni olgu sayımız 1614, dün 1832, bugün ise 2253. İki günlük artışın nedeni 4 günlük sokağa çıkış yasağının ardından pazartesi ve salı günleri sokaklarda, pazarlarda, marketlerde gözlediğimiz kalabalıklaşma" dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın aldığı sıkı tedbirler kapsamında testleri yaptıkları Rize ve Artvin’de vaka sayılarında düşüşler olduğunu söyleyen RTEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek, "Bu da sevindirici ama bu bizi rehavete düşürmemeli, asla gevşemeye sebep olmamalı, kesinlikle el hijyenine ve diğer önerilen tüm kurallara riayet edilmeli. Evde kalmaya devam edilmelidir. Testlerini yaptığımız Artvin'de 17 -18 gündür hiç pozitif vakanın olmaması sevindirici bir haber. Rize'de ve Türkiye'de de bu sonuçlara ulaşmayı umut ediyoruz. Bu vesile ile böyle bir laboratuvarın kurulmasında emeği geçen bölüm başkanımıza ve idarecilerimize, rektörlüğümüze, başhekimliğimize, uyum içinde çalıştığımız İl Sağlık Müdürlüklerine ve fedakar ekip arkadaşlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Rize’de dün vakaya rastlanmadı"

Rize Valisi Kemal Çeber de kentte vaka sayılarının azaldığını belirterek bunun sevindirici olduğunu söyledi. Vali Çeber, “Rize’de dün vakaya rastlanmadı. Önceki gün 2 vakamız oldu. Vaka sayıları azaldı. Hastanelerimizde tedavi gören hasta sayımızda azaldı. Ancak her şeye rağmen tedbirli olmaya devam ederek evlerimizde kalmaya, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulumuzun önerilerini uymaya devam etmeliyiz. Bir süre daha bu kurallara ve tedbirlere uyacağız” dedi.