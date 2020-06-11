Rize'de düşen yıldırım bir evi kül etti
Rize'de dün gece ahşap bir eve düşen yıldırım, çıkan yangın sonrası küle döndü.
Rize’nin İkizdere ilçesinde dün gece saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İlçeye bağlı Meşeköy köyünde Hızır Tığcı’ya ait ahşap evde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın çevredekiler tarafından fark edilince itfaiye ekiplerine haber verildi. İkizdere Belediyesi İtfaiyesi ile Rize Belediye İtfaiye ekiplerinin ulaştığı yangın kısa sürede müdahale edilerek çevre evlere sıçramadan söndürüldü. Tığcı'ya ait ev kullanılamayacak hale geldi.