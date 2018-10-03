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Rize'de dere yatağına kurulan binanın yıkımına başlandı

Rize'nin Muradiye beldesinde bulunan Kömürcüler Köyü'nde dere yatağına inşa edilen 7 katlı kaçak binanın yıkımına başlandı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 13:40
Rize'de dere yatağına kurulan binanın yıkımına başlandı

Rize'de 2 Ağustos’ta 24 saatte metrekareye düşen 100 kilogram dolayında şiddetli yağışın etkisiyle oluşan sel ve heyelanda merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldelerinde ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, altyapıda hasarlar oluştu.

Muradiye beldesi Kömürcüler Köyü'nde gündeme gelen ve dere yatağına inşa edilen 7 katlı binada selden hasar gördü. 25 yıl önce 3 katlı inşa edilen, ardından ise ilave katlarla 7 kata çıkan dere yatağındaki bina için sahibi 'imar barışı' başvurusunda bulundu. Tartışılan 7 katlı bina ile ilgili karar verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, arazisini kamulaştıracağı bina için yıkım kararı aldı. Bina sahipleri ile imzalanan sözleşme ile kamulaştırılan arazi yeşil alan ilan edildi, binanın yıkımına başlandı. 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, bu sabah boşaltılan bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Binanın bulunduğu sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Çevredeki binaların elektrikleri kesildi. Ekipler, binanın yıkımına başladı. 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 13:40
  1. Rize
  2. Muradiye

YORUM YAZ

  • EminEmin12 dk önce
    Aman dikkat..!Bir de yıkılırken bir sakatlık olmasın..Önce emniyet..!
  • bahtiyarbahtiyar25 dk önce
    o bina oraya dikilirken yetkililer körmuydu niye zamanında mudahale edilmedi ancak fakır fukaranın evini yıkasınız başka işede yaramazsınız
  • osmanosman25 dk önce
    hem kaçak hem 7 katlı.o bina oraya bir gecede konmadı herhalde.belediye orada ne iş yapar?yapılırkrn nerede idi?bunu soran yok.
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