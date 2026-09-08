  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Seküler dolandırıcıdan pişkin açıklama! 5 milyon metrese 60 milyon kumara Bölgesel hesaptan cılız özür: Boykot çağrısı Adidas’ı ürküttü Panzerler PISA’da son 25 yılın en kötüsü! Türkiye zirveye Almanya diplere Polisi korumalarla karşılayıp caka satmış! İşte Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntüler İngiltere’den İsrail’e yeni yaptırım! Ne şiş yansın ne kebap! Mansur Yavaş 'yokum' diyor 3 bin 600 sayfalık belge sunuldu! Hocamızın cinayeti meçhul kalmasın İmamoğlu ve şürekası külliyen zarar PISA 2025 sonuçları açıklandı! Türkiye üç alanda büyük yükseliş yaptı 'Kızılay çadır satıyor' yalanıyla devlet kurumlarını itibarsızlaştıranlar, tonlarca yardım malzemesini depolarında farelere yem etmiş! ahmakların ‘Ahbap’ı çadırları çürütmüş
Yerel Rize'de dehşet! Ardeşen'de sokak ortasında kan aktı!
Yerel

Rize'de dehşet! Ardeşen'de sokak ortasında kan aktı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Rize'de dehşet! Ardeşen'de sokak ortasında kan aktı!

Rize’nin Ardeşen ilçesi Merkez Mahallesi’nde meydana gelen kanlı olayda silahlar konuştu. Belli olmayan bir nedenle çıkan tartışmada 33 yaşındaki S.T., belinden çıkardığı tabancayla 27 yaşındaki V.K.’ye kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yere yığılan genç adamı gören mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde silahla vurularak yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Merkez Mahallesi'nde S.T. (33), henüz bilinmeyen nedenle V.K.'ye (27) silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan V.K, önce Kaçkar Devlet Hastanesi'ne, ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden araçla uzaklaştığı belirtilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Eskişehir'de 4 yaşındaki Elif'in öldüğü kazada sürücü, savcılık itirazıyla tutuklandı
Eskişehir'de 4 yaşındaki Elif'in öldüğü kazada sürücü, savcılık itirazıyla tutuklandı

Aktüel

Eskişehir'de 4 yaşındaki Elif'in öldüğü kazada sürücü, savcılık itirazıyla tutuklandı

Samsun'da Güneş Uçak'ın öldüğü kazada savcı 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istedi
Samsun'da Güneş Uçak'ın öldüğü kazada savcı 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istedi

Aktüel

Samsun'da Güneş Uçak'ın öldüğü kazada savcı 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istedi

Seçimleri kazanamayınca hüngür hüngür ağladı! 'Twerk Dansı' bitiyor hüznü
Seçimleri kazanamayınca hüngür hüngür ağladı! 'Twerk Dansı' bitiyor hüznü

Gündem

Seçimleri kazanamayınca hüngür hüngür ağladı! 'Twerk Dansı' bitiyor hüznü

Giresun Görele’de feci kaza : Aracı dereye yuvarlanan din adamı kurtarılamadı
Giresun Görele’de feci kaza : Aracı dereye yuvarlanan din adamı kurtarılamadı

Yerel

Giresun Görele’de feci kaza : Aracı dereye yuvarlanan din adamı kurtarılamadı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23