Rize'de dehşet! Ardeşen'de sokak ortasında kan aktı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rize’nin Ardeşen ilçesi Merkez Mahallesi’nde meydana gelen kanlı olayda silahlar konuştu. Belli olmayan bir nedenle çıkan tartışmada 33 yaşındaki S.T., belinden çıkardığı tabancayla 27 yaşındaki V.K.’ye kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yere yığılan genç adamı gören mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde silahla vurularak yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Merkez Mahallesi'nde S.T. (33), henüz bilinmeyen nedenle V.K.'ye (27) silahla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan V.K, önce Kaçkar Devlet Hastanesi'ne, ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden araçla uzaklaştığı belirtilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.