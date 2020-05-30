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Aktüel

Rize'de bir kişi karısını bıçaklayarak öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-30 10:40:42 -
Rize'de bir kişi karısını bıçaklayarak öldürdü

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde bir kişi karısını bıçaklayarak öldürdü.

İddiaya göre, Madenli beldesine bağlı Yeni Mahalle'deki evlerinde Hasan Ç. (53) ile eşi Rukiye Ç. (52) arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Ç. eşini mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile üç yerinden yaraladı.

Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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