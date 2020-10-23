  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Rize'de babayla kızı 8 saat arayla yaşamını yitirdi
Aktüel

Rize'de babayla kızı 8 saat arayla yaşamını yitirdi

Ağaçtan düşerek hayatını kaybeden baba ile hastanedeki tedavisi süresince kendisine refakat ederken beyin kanaması geçirerek ölen kızının cenazeleri toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-23 13:16:31 -
Rize'de babayla kızı 8 saat arayla yaşamını yitirdi

RİZE (AA) - Rize'de babayla kızı 8 saat arayla hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Pehlivantaşı Mahallesi'nde İlyas Demirci, yaklaşık bir hafta önce budamak için çıktığı ağaçtan düştü.

Rize Devlet Hastanesine kaldırılan Demirci'ye beyin kanaması riski nedeniyle tedavi gördüğü hastanede kızı Songül Akgün refakat etti.

Kaldığı hastanede baygınlık geçiren Akgün, ilk müdahalesinin ardından beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakıma alındı.

Beş gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Akgün, dün akşam hayatını kaybetti.

Baba İlyas Demirci de aynı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Baba ile kızının 8 saat arayla yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Songül Akgün'ün naaşı Kalkandere ilçesine bağlı Boya köyünde, Demirci'nin cenazesi de merkeze bağlı Pehlivantaşı Mahallesi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Güney cephesi çöktü! Azerbaycanlı milli kahraman şehit düştü
Dünya

Güney cephesi çöktü! Azerbaycanlı milli kahraman şehit düştü

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki gerilimde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ermenistan'ın Karabağ'ın güneyindeki cephe hattı ta..
Uzmanlardan çarpıcı analiz: Türkiye
Gündem

Uzmanlardan çarpıcı analiz: Türkiye "kuşatmayı" kıracak güce sahip

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Suriye'den Akdeniz ve Kafkaslar'a uzanan kriz noktalarını birleştirdiğinizde çıkan tab..
CHP zulmü reklamlarda bile yer aldı! 'Kurtulmak için şapka satın al'
Gündem

CHP zulmü reklamlarda bile yer aldı! 'Kurtulmak için şapka satın al'

CHP zihniyetinin şapka zulmü dönemin gazete ilanlarında bile yer alıyor. Bir gazetede yer alan şapka reklamında, "Kurtulmak için Şapka Satın..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay