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Aktüel Rize'de 10 ton hamsiye el konuldu
Aktüel

Rize'de 10 ton hamsiye el konuldu

Rize'de küçük boyda avlanan 10 ton hamsiye el konuldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 17:12:00 -
Rize'de 10 ton hamsiye el konuldu

Rize'de küçük boyda avlanan 10 ton hamsiye el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli eşliğinde, Fındıklı ve Ardeşen İlçe Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekiplerince, Pazar ile Fındıklı ilçeleri arasındaki bütün karaya çıkış noktası ve balıkçı barınaklarında denetimler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, Fındıklı İlçesi Yeniköy Balıkçı Barınağındaki nakil vasıtasında yapılan denetimde hamsinin yüzde 50 oranında avlanabilir boyun altında olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Ayrıca, balıkçılar tarafından tutulan ve avlanabilir boyutların altında olduğu belirlenen 10 ton hamsiye el konulduğu kaydedildi.

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