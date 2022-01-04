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Eğitim Rize yarın okullar tatil mi? 5 Ocak Çarşamba okullar kar tatili mi?
Eğitim

Rize yarın okullar tatil mi? 5 Ocak Çarşamba okullar kar tatili mi?

Rize hangi ilçelerde okullar tatil? Rize ve Artvin için şiddetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Bu sebeple öğrenciler yarın Rize’de okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, 5 Ocak yarın okullar tatil mi? 5 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil?

Yeniakit Publisher
2022-01-04 22:28:00 -
Rize yarın okullar tatil mi? 5 Ocak Çarşamba okullar kar tatili mi?

Okullar hangi illerde tatil? Şiddetli kar sebebiyle zaman zaman bazı illerde eğitim-öğretime ara veriliyor. Peki, Rize’de yarın okullar tatil olacak mı?

Rize yarın okullar tatil mi? 5 Ocak Çarşamba okullar kar tatili mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine doğru Rize ve Artvin'in 700 m üzeri yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini arttırması ve yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor. Gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Rize’de okulların yarın yani 5 Ocak Çarşamba günü tatil olup olmayacağına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

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