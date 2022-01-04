Okullar hangi illerde tatil? Şiddetli kar sebebiyle zaman zaman bazı illerde eğitim-öğretime ara veriliyor. Peki, Rize’de yarın okullar tatil olacak mı?

Rize yarın okullar tatil mi? 5 Ocak Çarşamba okullar kar tatili mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine doğru Rize ve Artvin'in 700 m üzeri yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini arttırması ve yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor. Gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Rize’de okulların yarın yani 5 Ocak Çarşamba günü tatil olup olmayacağına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.