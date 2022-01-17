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Eğitim Rize yarın okullar tatil mi 18 Ocak Salı | Rize hangi ilçelerde okullar tatil?
Eğitim

Rize yarın okullar tatil mi 18 Ocak Salı | Rize hangi ilçelerde okullar tatil?

Rize okullar tatil mi yarın? Rize’de kar yağışı etkili oluyor. Bu sebeple yarın yani 18 Ocak Salı günü Rize’de okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Rize’de yarın okullar tatil mi? 18 Ocak Salı Rize okullar var mı?

Yeniakit Publisher
2022-01-17 17:13:00 - 2022-01-17 17:13:57
Rize yarın okullar tatil mi 18 Ocak Salı | Rize hangi ilçelerde okullar tatil?

Türkiye’nin büyük bölümünde kar yağışı etkili oluyor. Rize’de il genelinde 17 Ocak Pazartesi günü eğitim-öğretime bir günlük ara verildi. Bu sebeple öğrenciler 18 Ocak’ta okulların olup olmayacağını merak ediyor.

Rize yarın okullar tatil mi 18 Ocak Salı | Rize hangi ilçelerde okullar tatil?

Rize’de kar yağışının önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor. Ancak okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor. 18 Ocak Salı günü okulların tatil olacağına ilişkin bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Rize Valisi Kemal Çeber, 16 Ocak akşamı yaptığı açıklamada, “Sevgili atmacalarım, gönderdiğiniz mesaj ve fotoğraflar durumu net şekilde ortaya koydu. Yine çok yaratıcıydınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Meteorolojik veriler ve kurum görüşleri de aynı doğrultuda ve gidişat da belli oldu. Hemen hemen oy birliğiyle bir karara vardık. Devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler ve atmacalarımın birbirinden güzel mazeretleri nedeniyle Rize il genelinde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verilmesine, hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılmasına atmacalarımla birlikte karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

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