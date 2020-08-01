Rize ve Artvin'de hava nasıl olacak? Sağanak yağış olacak mı?

Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün öğlen saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Rize'nin Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Artvin'in Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Borçka ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.