Türkiye beyaz örtüye büründü. Bu sebeple Rize, Ordu, Bayburt, Gümüşhane gibi yoğun kar yağışının görüldüğü illerde okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki, hangi illerde okullar tatil?

Rize, Ordu, Bayburt, Gümüşhane okullar tatil mi 19 Ocak Çarşamba!

Bayburt

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin yarın tatil edildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, buzlanma nedeniyle trafiğe çıkacak sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Rize

Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı ve meteorolojiden alınan son tahminlere göre hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla yarın il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesinin, hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Öğrencilere de seslenen Çeber, şunları kaydetti:

"Sevgili atmacalarım, yoğunluktan 2 gündür mesajlara bakamıyorum. Neler olmuş neler. İlçelerimizin farklı hava durumları nedeniyle verdikleri farklı tatil kararlarına sevinenler, üzülenler, kayanlar, düşenler, donanlar. Bazılarınızın üzüldüğünü gördüm şimdi ben de çok üzüldüm. Atmacalarım oy birliğiyle, en güzel değerlendirme ve yorumlarla dedi ki, '19.01.2020 Çarşamba tatil'. Valileri de dedi ki, 'Yeter ki siz isteyin.' Bakın oraya 19.01.2020 yazdım ama bu sefer yakalayan olmadı henüz. Tabii ki 19.01.2022. Karın tadını benim için de çıkarın lütfen. Sağlığınıza ve pandemi kurallarına dikkat!"

Ordu

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında, Gülyalı, Perşembe, Ünye ilçelerimizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, Altınordu ilçemizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için ve Gökömer, Cumhuriyet, Gerce ve Yağızlı mahallelerindeki okullarda, Fatsa ilçemizde ise ilçe merkezi dışında kalan ve taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için 19 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, belirtilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.