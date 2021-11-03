  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Rize merkezli operasyon! Gözaltılar var
Gündem

Rize merkezli operasyon! Gözaltılar var

Rize merkezli terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 19:19:00 -
Rize merkezli operasyon! Gözaltılar var

Rize merkezli terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DAEŞ terör örgütü dosyası kapsamında, Rize'de sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı, örgüt ideolojisi doğrultusunda taraftar toplama faaliyeti yürüttüğü ve örgütsel faaliyet kapsamında şüpheli para hareketleri olduğu tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler, operasyon kapsamında Rize'de 4, Trabzon ve İstanbul'da ise 1'er kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 122 yasaklı kitap ve dergi, örgüte müzahir simge ve silah resmi içeren çok sayıda ayraç ve magnet, 3 saat ile dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meral Akşener terörist elebaşı Öcalan'a 'Sayın' dedi!
Siyaset

Meral Akşener terörist elebaşı Öcalan'a 'Sayın' dedi!

"Burası Kürdistan" rezaleti unutulmayan İP Genel Başkanı Meral Akşener şimdi de, parti grup toplantısındaki konuşması sırasında "Sayın Öcala..
Mazlum Abdi'nin fişini çektiler! Terör örgütü fena karıştı
Gündem

Mazlum Abdi'nin fişini çektiler! Terör örgütü fena karıştı

Terör örgütü PKK’nın çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri(DSG)’nin elebaşı Mazlum Abdi’nin görevden alındığı ve yerine yeni bir ismin getir..
Türk SİHA'ları Fransa'da gündem oldu
Teknoloji

Türk SİHA'ları Fransa'da gündem oldu

Fransız Le Figaro gazetesi, Türkiye'nin 10 yıl içinde ABD, İsrail ve Çin ile dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldiğini ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay