Rize İl Seçim Müdürü Mehmet Akif Alın kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baba ocağı Rize’de yoğun ilgiyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Rize’de miting düzenledi. Rize İl Seçim Müdürü Mehmet Akif Alın, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la fotoğraf çektirmesi malum çevreleri rahatsız etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baba ocağı Rize’de yoğun ilgiyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Rize’de miting düzenledi. Rize İl Seçim Müdürü ve aynı zamanda Rize İl Seçim Kurulu üyesi olan Alın'ın miting alanında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte Cumhuriyet ve Sözcü başta olmak üzere malum çevreler Mehmet Akif Alın'ı karalama kampanyasına başladı.

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