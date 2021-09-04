Uzun zamandır açılış tarihi merakla beklenen Rize-Artvin Havalimanına ilişkin açıklama geldi. Peki, Rize havalimanı ne zamana açılır?

Rize Havalimanı ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Açılış Programı’na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amacımız yıl sonuna kadar havalimanımızı tamamlayarak devreye almaktır. Bu havalimanı kentimizin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Havalimanımızdan üniversitemiz azami 30 dakika. Bu da öğrencilerimizin daha çok üniversitemizi tercih etmesini sağlayacaktır” dedi.

Rize Havalimanı nerede?

Rize-Artvin Havalimanı, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra ülkenin deniz üzerine inşa edilen ikinci havalimanı olacaktır. Rize'nin Pazar ilçesi sınırları içinde inşa edilen havalimanının tamamlandığında yıllık 3 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanmaktadır.

Havalimanı 3 kilometre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde bir pist ve 250 metrelik taksi yolu ile hizmet verecektir. Projenin 600 milyon lirası altyapı ve 150 milyon lirası üstyapı harcamaları olmak üzere toplamda 750 milyon liraya mal olması beklenmektedir.