Rize ve Artvin’de meydana gelen sel felaketlerinde can ve mal kayıpları yaşandı. İki şehirde de yaralar sarılmaya çalışılırken yeni günde havanın nasıl olacağı da araştırılıyor. Peki, Rize’de hava nasıl olacak?

Rize hava durumu 24 Temmuz | Rize Artvin hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, günün ilk saatlerinden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare), zamanla Rize ve Artvin'in kuzeyinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların etkisini gece saatlerinde kaybedeceği öngörülüyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Artvin

Rize