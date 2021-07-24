Rize hava durumu 24 Temmuz | Rize Artvin hava nasıl olacak?
Rize’de hava nasıl olacak? Sel felaketiyle sarsılan Rize ve Artvin’de havanın nasıl olacağı merak konusu. Vatandaşlar yeni bir sel uyarısı yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Peki, Artvin’de hava nasıl? Rize’de bugün yağış var mı?
Rize ve Artvin’de meydana gelen sel felaketlerinde can ve mal kayıpları yaşandı. İki şehirde de yaralar sarılmaya çalışılırken yeni günde havanın nasıl olacağı da araştırılıyor. Peki, Rize’de hava nasıl olacak?
Rize hava durumu 24 Temmuz | Rize Artvin hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, günün ilk saatlerinden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare), zamanla Rize ve Artvin'in kuzeyinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların etkisini gece saatlerinde kaybedeceği öngörülüyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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