Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden polise halktan büyük tepki

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makam odasında şehit edip korumasını yaralayan saldırgan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'na tedavi gördüğü hastaneden çıkarıldığı ensada çevredekiler tarafından büyük tepki gösterildi.

Dün makam odasına giderek Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, eylemi sonrasında emniyet güçleri tarafından vurularak durdurulmuştu. Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen Sarıcaoğlu, tedavi gördüğüRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesi'nden geniş güvenlik önlemleri altında sorgusu için Rize Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sedyeyle götürüldü

Sabah saatlerinde emniyette sorguya alınan Sarıcaoğlu, Rize Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolü sonrası elleri kelepçeli halde sedye ile taşınarak konulduğu ambulansla adliyeye sevk edildi. Hastanede bazı vatandaşlar da, yoğun güvenlik önlemleriyle hastaneden çıkarılan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'na sözlü şekilde tepki gösterdi.

Rize Adliyesi'ne sevk edilen Sarıcaoğlu'nun savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.