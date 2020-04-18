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Rize Cumhuriyet Başsavcılığı: Rize'deki Ceza İnfaz Kurumlarında Kovid-19 vakasına rastlanmadı

2020-04-18 21:32:30 -
Rize Cumhuriyet Başsavcılığı: Rize'deki Ceza İnfaz Kurumlarında Kovid-19 vakasına rastlanmadı

RİZE (AA) - Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumunda alınan tedbirler sonucu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadığını bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medyada Rize'deki Ceza İnfaz Kurumlarında Kovid-19 vakası görüldüğüne yönelik iddiaların yer aldığı belirtildi.

Açıklama, şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgınından korunmak amacıyla Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumumuzda alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır. Tutuklu ve hükümlüler ile personelimizin izolasyonu konusunda tüm tedbirler alınmıştır. Her iki Ceza İnfaz Kurumunda da pozitif Kovid-19 vakası bulunmamaktadır. Söz konusu iddialar asılsızdır."

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