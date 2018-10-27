Rıza Kayaalp'e tanıdığı rakip! Final tadında maç
Dünya genelin Türkiye’yi en iyi temsil eden güreşçilerimizden biri olan milli sporcu Rıza Kayaalp, geçen sene finalde yendiği Heiki Nabi ile bu kez ilk turda karşı karşıya gelecek.27 Ekim 2018 Cumartesi 09:03
Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda yarın mindere çıkacak milli güreşçi Rıza Kayaalp, ilk turda Estonya'dan Heiki Nabi ile mücadele edecek.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi 130 kiloda temsil edecek son dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, bugün ilk turda Estonya'dan Heiki Nabi ile karşılaşacak.
Milli güreşçimizin ilk maçı, Türkiye saatiyle 09:45'te başlayacak.
Geçen yıl finalde yenmişti
Rıza Kayaalp, geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Nabi ile finalde karşılaşmış ve rakibini 2-1 yenerek altın madalya kazanmıştı.
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