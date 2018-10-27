THY- Euroleague
0553 313 94 23

Rıza Kayaalp'e tanıdığı rakip! Final tadında maç

Dünya genelin Türkiye’yi en iyi temsil eden güreşçilerimizden biri olan milli sporcu Rıza Kayaalp, geçen sene finalde yendiği Heiki Nabi ile bu kez ilk turda karşı karşıya gelecek.

27 Ekim 2018 Cumartesi 09:03
Rıza Kayaalp'e tanıdığı rakip! Final tadında maç

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda yarın mindere çıkacak milli güreşçi Rıza Kayaalp, ilk turda Estonya'dan Heiki Nabi ile mücadele edecek.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi 130 kiloda temsil edecek son dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, bugün ilk turda Estonya'dan Heiki Nabi ile karşılaşacak.

Milli güreşçimizin ilk maçı, Türkiye saatiyle 09:45'te başlayacak.

Geçen yıl finalde yenmişti

Rıza Kayaalp, geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Nabi ile finalde karşılaşmış ve rakibini 2-1 yenerek altın madalya kazanmıştı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 09:03
  1. Heiki Nabi
  2. Rıza Kayaalp
  3. Güreş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    IMF kredi yükseltti!
    1. IMF kredi yükseltti!
    2. IMF Arjantin'e 56,3 milyar dolar verecek
    3. Rıza Kayaalp'e tanıdığı rakip! Final..
    4. Bin 100 kişi seçildi... Özel eğitim..
    5. ABD'de şüpheli paket terörü estiren..
    6. Resmen açıkladılar! Talisca imzayı attı
    7. Meteorolojiden son dakika uyarısı!
    8. Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 5 kişi..
    9. İlber Ortaylı: Mustafa Kemal'in..
    10. 'Kral’ın Kaşıkçı açıklaması inandırıcı'
    11. Donald Trump yönetimine ‘Kaşıkçı’..
    12. Zlatan Ibrahimovic, Türkiye'ye mi..
    13. Amerika'nın kan donduran planı
    14. Amasya'da dayakçı bakıcıya 6 ayda 7..
    15. Katil İsrail savaş uçakları ile..
    16. Bu ne cüret! Türkiye’ye müdahale..
    17. Müdahale etmekten bıktım... Gazetelere..
    18. Doğu'ya kış bu sene erken geldi!
    19. Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
    20. 'İstenmiyorsam giderim' demişti!..
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018

    Günün Karikatürü

    27 Ekim 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri