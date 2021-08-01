Rıza Kayaalp yarı finalde kaybetti
Rio 2016 Olimpiyatları'nda finalde yenildiği Kübalı Mijain Lopez Nunez ile bu kez yarı finalde karşı karşıya gelen Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, 2-0 yenilerek altın madalya şansını kaybetti. Rıza bugün bronz madalya için mücadele verecek.
Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Makuhari Messe'deki erkekler grekoromen stil 130 kilo mücadelesinde Kübalı Mijain Lopez Nunez ile karşı karşıya geldi.
Makuhari Messe'de grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan Rıza Kayaalp, rakibinin savunması karşısında zorlandı. İlk devreyi 1-0 geride geçen milli güreşçi, ikinci devrede de bir sayı verdi ve karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Final şansını yitiren Rıza Kayaalp yarın bronz madalya mücadelesi yapacak.