Rıza Kayaalp Tokyo'da yarı finalde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp yarı finale yükseldi.

Rıza Kayaalp, Makuhari Messe'deki erkekler grekoromen stil 130 kilo mücadelesinde Alman Eduard Popp ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Rıza 5-0 öne geçti. Milli güreşçi hücumda olduğu anda rakibine 2 sayı vermesine rağmen karşılaşmayı 6-2 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

Türk güreşçilerinin müsabakalarını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da izledi.

Kayaalp'e yarı finalde zorlu rakip

Yarı finale yükselen Rıza Kayaalp, bu turda son 3 olimpiyatta altın madalya alan Kübalı Mijain Lopez Nunez ile karşılaşacak.

Makuhari Messe'de başlayan güreş müsabakalarında Litvanyalı Mantas Knystautas'ı son 16 turunda yenen Rıza, çeyrek finalde ise Alman Eduard Popp'u mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Milli güreşçinin yarı finaldeki rakibi ise büyük bir tecrübeye sahip 38 yaşındaki Kübalı güreşçi Mijain Lopez Nunez olacak. Son 3 olimpiyat oyunlarında altın madalya alan Kübalı güreşçi, 5 kez de dünya şampiyonluğu elde etti.

Rıza Kayaalp, Tokyo 2020'nin yarı finalinde rakibi olan Kübalı sporcuya oyunlarda iki kez yenildi. Rio 2016'daki final mücadelesinde Nunez'e yenilen ve gümüş madalya alan Rıza, Londra 2012'de ise yarı finalde rakibine mağlup oldu.

Özbekistan'daki 2014 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Nunez ile karşı karşıya gelen Rıza Kayaalp, rakibine yenildi.