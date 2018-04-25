Rıza Çalımbay: Kenetlenmemiz lazım

Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin son 2 haftasında takımının oynadığı futboldan memnun olduğunu ancak aldıkları sonuçtan dolayı mutlu olmadığını söyledi.

İki karşılaşmada da çok sayıda gol pozisyonu ürettiklerini ifade eden Çalımbay, "Özellikle son maçta kaçırdığımız gollerden memnun değiliz, girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu ama kimse 'bu takım için mücadele etmedi.' diyemez. Takımın böyle maçlarda biraz daha hırslı, istekli olmamız gerekiyor. Bu tarz maçlar riskli ve dikkat etmemiz gerekiyor." diye konuştu.