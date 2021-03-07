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Spor Rıza Çalımbay: Boyd'un açıklaması doğru değil
Spor

Rıza Çalımbay: Boyd'un açıklaması doğru değil

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'la 2-2 berabere kaldıkları maçın sonrasında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 23:59:00 -
Rıza Çalımbay: Boyd'un açıklaması doğru değil

Galatasaray'la 2-2 berabere kaldıkları maçın sonrasında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Kadına şiddetin bir an önce bitmesini, iyi ve caydırıcı bir kanun çıkarılmasını istiyorum. Onlar şiddet uyguluyor ya şiddetli bir kanun çıkarılmalı. Bu şiddet bitsin. Anneler kutsaldır, babalar da kutsaldır ama annenin yeri ayrıdır" dedi.

Rıza Çalımbay maçla ilgili "Buradan puan almak kolay değil. Çok eksik geldik, o da bir dezavantajdı. Mükemmel mücadele ettik. 2 defa öne geçtik. Büyük baskı yedik. Penaltı oldu. Oyuncularımdan, mücadeleden memnunum. Son maçlarda da iyiydik. Deplasmanda da 2 gol bulduk ama beklemediğimiz anlarda goller yedik. Sıkıntımız son paslar. Onları değerlendirirsek daha iyi olabilirdi. Buradan puan iyidir. Yapacak bir şey yok" dedi.

Sakatlıklarla da ilgili Çalımbay, "Bizim takımın başına gelmedik kalmadı. Hastalıklar, sakatlıklar. Marcelo sakatlıktan ötürü futbolu bıraktı. Her şeye hazır olmalıyız bu süreçti. Baya yaşadık biz yani, bir de Başakşehir. Tüm takımlardan daha fazla maç oynadı bu iki takım. Düşüşler, eksikler olacak, yapacak bir şey yok. Gradel bizim için önemli. En çok gol atan, en çok asist yapan oyuncu. Gradel'e verilen kart çok ağır. Kimseye bilerek basacak, tekme atacak biri değil. Sarı kartı varken hayatta yapmaz. Ya hakemin şanssızlığı ya da Gradel bilmeden vurdu" dedi.

Tyler Boyd'un "Bugün çok önemli bir maçtı, Beşiktaş için de önemliydi. Sivasspor'a puan kazandırdık. Gol attığım için mutluyum. Hem Sivasspor'a hem de Beşiktaş'a yardım ettiğim için çok mutluyum" açıklaması üzerine Rıza Çalımbay, "Tyler Boyd'un açıklamasını yeni öğrendim. Öyle söylemesi doğru değil. Ben de Beşiktaşlıyım, hiçbir zaman gizlemedim. Ancak profesyoneliz. Sorumluluklarımız var" dedi.

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