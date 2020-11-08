Rıza Bey Apartmanı'nın müteahhidinin yalanını Google ortaya çıkardı!

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 37 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın tutuklanan müteahhidi Hasan Hüseyin Özkan ifadesinde, "Market, daha önce spor salonu olarak kullanılırken kolonlar kesildi. Bina bu nedenle çöktü" iddiasında bulundu. Polis tarafından geçmişe dönük Google Earth programı üzerinden yapılan uydu fotoğrafları incelemesiyle ise Özkan'nın yalanı ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; marketin olduğu yerde daha önce spor salonu olmadığı belirlendi.

Kiraya verildiği ortaya çıktı

İzmir'de 9 kişinin hayatını kaybettiği Yılmaz Erbek Apartmanı'nın altındaki 7 dükkanın duvarlarının yıkılarak tek dükkan haline getirildiği ve bir marketler zincirine kiraya verildiği ortaya çıktı. Diğer yandan ön cephedeki duvarların da yıkılarak cam vitrin yapıldığı anlaşıldı. Bazı kolonların kesildiği iddiaları da araştırılıyor. 14 kişinin yaşamını yitirdiği, Doğanlar Apartmanı'nın tutuklanan müteahhidi Çetin Doğan, "Binayı 1992'de tamamladım. Bu bina gibi 15 bina yaptım. Ancak bir tanesi yıkıldı" dedi.

Apartmana 2008 yılında yapılan dayanıklılık testinde 3. derece sıvılaşma tespit edildiği fakat daire sahiplerinin yıkılıp yeniden yapılmasını reddettiği öğrenildi.

İfade verirken bayıldı

Kendisi de yaralanan ve 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı'nın müteahhidi Hayati Uzun, hastanede verdiği ifadesinde, Erzincan depreminde kaybettiği torununun adını verdiği apartmanı 1993 yılında tamamladığını ve düzgün malzeme kullandığını söyledi. Uzun'un ifade sırasında bayıldığı bildirildi.

11 kişinin yaşamını yitirdiği ve apartman sakinlerinin "Her yağmur yağdığında apartmanın zeminin 30 santimetre su doluyordu. Dalgıç pompa ile boşaltıyorduk" dediği Yağcıoğlu Apartmanı'nın tutuklanan müteahhidi Şerafettin Ağır, bu iddiayı reddederek, "1996'da tamamladığımız binanın iki yanına içeri su dolmasın diye beton duvarlardan perdeleme yaptık" iddiasında bulundu.