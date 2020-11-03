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Siyaset Riyakarlık! ‘Hayvanlara bile sahip çıkıyoruz’ diyen CHP kafası Suriyelileri ölüme terk etme derdinde
Siyaset

Riyakarlık! ‘Hayvanlara bile sahip çıkıyoruz’ diyen CHP kafası Suriyelileri ölüme terk etme derdinde

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İzmir'deki deprem sonrası "hayvanlara bile sahip çıkıyoruz" edebiyatı yapan CHP zihniyetinin Suriyelileri katil Esed'e teslim etmek istediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:52:00 -

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, İzmir depreminin ardından CHP zihniyetinin yaptığı riyakarlık da masaya yatırıldı.

Her canlının kutsal olduğunu vurgulayan Ali İhsan Karahasanoğlu, depremde enkaz altından bir köpek çıkarıldığı zaman herkesin hassasiyet gösterdiğini ve alkışladığını söyledi.

Karahasanoğlu, "Peki Suriyeliler ne? Suriyelileri kovmaya çalışıyorsunuz siz. Suriyeliler de insan ya. Suriyeliler de bizim gibi canlı insanlar. Siz onları ölüme terk etmeye çalışıyorsunuz. 'Git Esed seni kimyasal silahlarla öldürsün' diyorsunuz. Riyakarlığı ortaya koymak için söylüyorum" ifadelerini kullandı.

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