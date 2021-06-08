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Siyaset Riyakarlığın ispatı! HDP ile Refah Partisi’ne açılan kapatma davası arasındaki fark
Siyaset

Riyakarlığın ispatı! HDP ile Refah Partisi’ne açılan kapatma davası arasındaki fark

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu Akit TV’de yayınlanan "Manşetlerin Dili" HDP ile Refah Partisi’ne açılan kapatma davası arasındaki farkı gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 13:24:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeni bir iddianame hazırladı. Anayasa Mahkemesine gönderilen iddianamede 500 partili hakkında siyasi yasak istendi. Partinin banka hesabına da tedbir konulması talep edildi.

HDP’ye açılan kapatma davası Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Ali Karahasanoğlu’nun yorumları ile ekrana gelen Manşetlerin Dili programında konuşuldu.

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, HDP ile Refah Partisi’ne açılan kapatma davası arasındaki farkı ortaya koydu.

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