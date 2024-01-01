Riyad’daki Süper Kupa krizi, İtalyan kamuoyunda da yankı buldu: 'Haç da yasaklanır mı?'
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Cuma akşamı oynanması planlanırken iptal edilen Süper Kupa finalinde yaşanan kriz, gelecek ay bu ülkede Süper Kupa maçları düzenleyecek olan İtalya’da da yankılandı
İtalya Süper Kupası finali, gelecek ay dördüncü kez Suudi Arabistan’da yapılacak.
Türk takımların, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında sahaya Mustafa Kemal Atatürk’ü anan pankartlar ve formalarla çıkmak istemesi üzerine Suudi yetkililerle yaşanan anlaşmazlık bu açıdan da İtalya basınında geniş yer buldu.
Ülkenin en büyük gazetelerinden Corriere della Sera bugün haberi “Barışçı sloganlara hayır". "Riyad’da diplomatik vaka", Türk Süper Kupası iptal” ve "Hac yasaklandı mı?" başlığıyla verdi.
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