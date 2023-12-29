Riyad'da son durum! Süper Kupa maçının hakemleri otele geri döndü
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Turkcell Süper Kupa maçının iptal edilmesinin ardından hakemler kaldıkları otele geri döndü.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Turkcell Süper Kupa maçı, bildirilen saatte başlamadı.
TFF ve kulüp başkanları toplantıda
Takımlar stada gitmezken, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ile kulüp başkanlarının Riyad'ta bir otelde yaptıkları toplantı devam ediyor.
Yaşanan krizle ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonunun resmi açıklama yapması bekleniyor.
Maçı yönetecek hakemler staddan ayrılarak kaldıkları otele geri döndü.
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