  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

MSB'den PKK'ya ağır darbe! Teröristlere bomba yağdı

Katarlılar, ihracat rekorları kıran Türk devini satın almak istiyor! Hemen Türkiye'ye geldiler

Yer yerinden oynayacak! Akşener'den Mansur Yavaş'ı çıldırtacak hamle

Türkiye'den TB2 SİHA alıp sınır hattına konuşlandırdılar! Görüntüler ortalığı karıştırdı, harıl harıl izliyorlar

Poşet fiyatlarına zam gelecek mi? Bakanlıktan açıklama

Gökyüzü ile buluşan insansız savaş uçağı ANKA-3 için Almanya'dan olay itiraf: Hesaplar işe yaramadı

Müslüman kıyımı göz göre göre sürüyor! Gazze'den acı bilanço

Asgari ücret ve emekli maaşından sonra Cem Küçük'ten yılın son kulisi: Yüzde 50 zam geliyor

Türkiye yeni F-35'ini buldu! ABD savaş uçağından çok daha ucuz, anlaşma her an olabilir

Yılbaşı kutlayacaklar bunu bir düşünsün: Bir yanda şehit haberleri, bir yanda Gazze’de yaşananlar varken... Bu yıl neyi kutlayacaksınız?
Spor Riyad krizinin ardından Sivasspor'dan Süper Kupa çağrısı
Spor

Riyad krizinin ardından Sivasspor'dan Süper Kupa çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-12-29 22:30:00 -
Riyad krizinin ardından Sivasspor'dan Süper Kupa çağrısı

Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa maçının iptal edilmesinin ardından Sivasspor Kulübü'nden bir çağrı yapıldı.

Sivasspor, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan oynanması planlanan Süper Kupa maçının iptal edilmesi ardından karşılaşmanın Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanması için davette bulundu.

Sivasspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kupa Finali Sivas'a Yakışır! Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa Finali, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas'a yakışır. Bekleriz” ifadeleri kullanıldı.

Müslümanların yüz karası! Yuh olsun size Gazze can derdinde Riyad eğlence peşinde
Müslümanların yüz karası! Yuh olsun size Gazze can derdinde Riyad eğlence peşinde

Gündem

Müslümanların yüz karası! Yuh olsun size Gazze can derdinde Riyad eğlence peşinde
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Süper Kupa maçı öncesi bunu da yaptılar... Gitmemek için direndiler şimdi Riyad'ı karıştırıyorlar!
Süper Kupa maçı öncesi bunu da yaptılar... Gitmemek için direndiler şimdi Riyad'ı karıştırıyorlar!

Spor

Süper Kupa maçı öncesi bunu da yaptılar... Gitmemek için direndiler şimdi Riyad'ı karıştırıyorlar!

İletişim Başkanlığı'ndan 'Riyad'da İstiklal marşımız okunmayacak' iddiasına ilişkin açıklama!
İletişim Başkanlığı'ndan 'Riyad'da İstiklal marşımız okunmayacak' iddiasına ilişkin açıklama!

Gündem

İletişim Başkanlığı'ndan 'Riyad'da İstiklal marşımız okunmayacak' iddiasına ilişkin açıklama!

Son dakika! Riyad'daki Süper Kupa finali iptal edildi
Son dakika! Riyad'daki Süper Kupa finali iptal edildi

Spor

Son dakika! Riyad'daki Süper Kupa finali iptal edildi

Riyad'da son durum! Süper Kupa maçının hakemleri otele geri döndü
Riyad'da son durum! Süper Kupa maçının hakemleri otele geri döndü

Spor

Riyad'da son durum! Süper Kupa maçının hakemleri otele geri döndü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23