Riyad krizinin ardından Sivasspor'dan Süper Kupa çağrısı
Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa maçının iptal edilmesinin ardından Sivasspor Kulübü'nden bir çağrı yapıldı.
Sivasspor, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan oynanması planlanan Süper Kupa maçının iptal edilmesi ardından karşılaşmanın Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanması için davette bulundu.
Sivasspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kupa Finali Sivas'a Yakışır! Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa Finali, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas'a yakışır. Bekleriz” ifadeleri kullanıldı.
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