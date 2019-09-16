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Riyad "Aramco soruşturması" için uluslararası uzmanlar çağıracak

16 Eylül 2019 Pazartesi 23:45
Riyad "Aramco soruşturması" için uluslararası uzmanlar çağıracak

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırılara ilişkin soruşturmaya katılması için uluslararası uzmanları çağıracağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan'da dünya pazarlarına petrol tedarik eden tesisler cumartesi günü daha önce eşi görülmemiş bir sabotaj saldırısına maruz kaldı. Bu da Saudi Aramco şirketinin üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinin durmasına yol açtı." ifadelerine yer verildi.

İlk belirlemelere göre saldırıda İran silahlarının kullanıldığı kaydedilen açıklamada, saldırıların kaynağına ilişkin araştırmanın devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın uluslararası güvenlik ve barışı tehdit eden bu büyük eylemi kınadığı belirtildi.

Saldırının hedefinin birinci derecede küresel enerji kaynakları olduğu vurgulanan açıklamada, eylemin ayrıca, daha önce İran silahları kullanılarak Saudi Aramco şirketine ait petrol pompa istasyonunun maruz kaldığı saldırıların devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Riyad yönetiminin, bu eylemi kınayan tüm bölgesel ve uluslararası tarafları takdir ettiği kaydedilerek, uluslararası toplum, "saldırının arkasında yer alanların kınanması sorumluluğunu üstlenmeye" ve "küresel ekonominin bel kemiğine zarar veren bu barbarca saldırılara açıkça karşı çıkmaya" çağrıldı.

Konuya ilişkin gerçekleri araştırma ve soruşturmaya katılması için Birleşmiş Milletler ve uluslararası uzmanların davet edileceği bildirilen açıklamada, bu soruşturmaların neticesinde Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını sağlayacak tüm önlemleri alacağı aktarıldı.

Ayrıca, Suudi Arabistan'ın topraklarını müdafaa edebilecek ve bu tür saldırılara yanıt verebilecek güce sahip olduğuna işaret edildi.

- Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi yerel saatle 04.00'te SİHA’larla düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmamıştı. Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de bugün, Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırıların Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 23:45
  1. Aramco
  2. Dışişleri Bakanlığı
  3. Riyad

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