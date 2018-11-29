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River-Boca derbisi kıta değiştirdi! Bernabeu'da oynanacak

Yaşanan olaylar nedeniyle bir türlü oynanamayan River Plate ile Boca Juniors arasındaki Libertadores Kupası finali, Real Madrid'in stadı Santiago Bernabeu'da oynanacak. Kıta değiştiren dev final, 9 Aralık tarihinde oynanacak.

29 Kasım 2018 Perşembe 20:28
River-Boca derbisi kıta değiştirdi! Bernabeu'da oynanacak

Güney Amerika'nın "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen ve Güney Amerika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen Libertadores Kupası final maçının ikinci ayağının cumartesi günü yapılması planlanmış, fakat maç öncesinde River Plate taraftarlarının Boca Juniors ekibini taşıyan otobüsü taşlaması üzerine müsabaka ertelenmişti. Çıkan olaylar nedeniyle ertelenen River Plate ile Boca Juniors arasındaki Libertadores Kupası Finali ikinci maçı için COMMEBOL'dan açıklama geldi.

9 Aralık'ta oynanacak

COMMEBOL, iki takım arasındaki final rövanş maçının İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Santiago Bernabeu Stadı'nda 9 Aralık tarihinde oynanacağını açıkladı.

Arjantin'de "tarihi derbi" olarak tanımlanan Libertadores Kupası finalinin birinci ayağı Boca Juniors'un ev sahipliğini yaptığı La Bombonera Stadyumunda oynanmış ve maç 2-2 berabere bitmişti.

(Habertürk)

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 20:28
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  2. Güney Amerika
  3. Arjantin
  4. İspanya
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  6. Habertürk
  7. 9 Aralık
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