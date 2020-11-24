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Spor Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı
Spor

Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 22:51:47 -
Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

MERSİN (AA) - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenecek Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'na hazırlanan milli sporcuların, Mersin'deki son hazırlık kampı sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, antrenör Kamelia Dunavska yönetimindeki 7 sporcu, şampiyonaya Olimpik Cimnastik Salonu'nda hazırlandı.

İlk kampa 27 Eylül'de, ikincisine ise 10 Kasım'da giren sporcular, çalışmalarını tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, 26-29 Kasım'da Kiev'de düzenlenecek şampiyonada sporculara başarılar dilediğini belirtti.



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