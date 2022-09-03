Risotto nasıl yapılır? Kolay nefis risotto tarifi

İtalyan mutfağının geleneksel tariflerinden biri olan risottoyu evlerinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte, denenmiş risotto tarifi:

Kolay nefis risotto tarifi

Malzemeler:

750 ml tavuk suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım soğan

1 diş ezilmiş sarımsak

2 adet defne yaprağı

250 gram Arborio pirinci

35 gr tereyağı

35 gr parmesan

Tuz

Karabiber

Risotto nasıl yapılır?

Risotto hazırlamak için önceden tavuk suyu hazırlamanız gerekiyor.

Önceden hazırladığınız ve soğuk olan tavuk suyunun varsa tavuk suyunu ocağa alıp ısıtmaya başlayın, kaynayınca ateşten alıp ocağın diğer kısmında bekletin.

Başka bir tencerede zeytinyağını ekledikten sonra, ince doğranmış soğanları katıp şeffaflaşana dek karıştırarak pişirin.

Ardından sarımsakları ekleyin. Daha sonra, pirinci de ekleyip iyice karıştırın. Tuzu ve biberi ekledikten sonra, karıştırmaya devam ederken defne yapraklarını ekleyin.

Sonrasında tavuk suyunu azar azar eklememiz gerekiyor, hepsini birden dökmeyin.

Tavuk suyunu bir kepçe yardımıyla döküp, karıştırarak pirincin çekmesini sağlıyoruz.

Karışım tavuk suyunu çektiğinde tekrar kalan tavuk suyundan yavaş yavaş ekliyoruz. Bu şekilde tüm tavuk suyunu eklemeliyiz.

Bu işlem yaklaşık 15-20 dakika sürecektir. Pirinçler yumuşamalı, fakat yine de dişe gelecek kıvamda kalmalıdır.

Ocağı kapattıktan sonra, tereyağı ve rendelenmiş parmesan peynirimizi de ekleyip iyice karıştırıyoruz.

Her şey karıştıktan sonra, defne yapraklarını çıkarabilirsiniz. Biraz dinlendirdikten sonra yemeğimiz servise hazır olacaktır.

Afiyet olsun.